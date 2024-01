Penalità Quintanilla, Benavides vince 3^ tappa a Dakar

Pablo Quintanilla, annunciato vincitore della terza tappa alla Dakar nella categoria moto davanti a Joan Barreda Bort e Kevin Benavides, è stato penalizzato di 6 minuti per aver superato i limiti di velocità imposti e così privato del successo. Anche Barreda Bort, Brabec e Branch sono stati penalizzati per lo stesso motivo. La vittoria è andata così a Kevin Benavides, seguito da Ricky Brabec e Adrien van Beveren. Per l'argentino è la prima vittoria di tappa alla Dakar 2024, portando il suo totale a 8. La classifica generale rimane invariata, con Ross Branch sempre al primo posto con un vantaggio di 3'11" su Jose Ignacio Cornejo e 5'08" su Brabec.