Pesi mondiali hanno loro inno,lo ha scritto presidente Fipe Urso

Un inno per festeggiare lo sport, e a scriverlo e' il presidente federale italiano. Il congresso della federazione internazionale di pesistica olimpica, a Phuket, in Thailandia, alla presenza di 94 Nazioni, ha infatti approvato il nuovo inno della IWF. Autore della musica che d'ora in poi rappresenterà la Federazione in tutti i momenti ufficiali, è Antonio Urso, presidente della federpesistica italiana, segretario generale della IWF, e anche musicista. "Un inno dovrebbe riflettere un'identità, il che è normale nel caso dell'inno nazionale di un Paese, ma ciò dovrebbe avvenire anche con tutti i tipi di organizzazioni, in particolare nel mondo dello sport - ha spiegato Urso, che in questo inno ha unito le due più grandi passioni - Volevo qualcosa di gioioso, che potesse rappresentare i momenti felici nel nostro amato sport, la soddisfazione di una buona prestazione, l'importanza di stare insieme, di competere in uno spirito di fair-play, di godersi ogni singolo momento quando solleviamo il bilanciere. Ho cercato di 'condensare' tutto ciò in una melodia di 1 minuto e 30 che potesse risuonare piacevole per tutti coloro che ascoltavano l'inno dell'IWF".