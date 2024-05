Petrucci 'Authority? Vado controcorrente, mi fido di Abodi'

"Authority? La proposta così come uscita non la condivido, ma ci sono dei punti dove posso essere favorevole. Il nuovo documento è arrivato? Non ancora, ma andrò controcorrente, mi fido di quello che farà il ministro Abodi". Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente Fip, uscendo dall'assemblea della lega calcio di A, alla quale ha partecipato come vicepresidente della Salernitana.