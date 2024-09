Petrucci 'basket in crescita, la Serie A è il nostro vanto'

"Questo è il secondo campionato italiano considerando tutti gli sport: è la realtà. Sono professionisti, seri nella gestione dei conti e partecipano a competizioni importanti a livello europeo. Il campionato è lo spot della pallacanestro, partite sempre interessanti, squadre che si sono tutte molto rinforzate. Per la FIP il campionato di serie A è un vanto. Io che sto ancora un po' nel calcio, vedo che il basket, in proporzione, aumenta più del calcio, a parte quello di serie A, per quanto riguarda i diritti televisivi, ma anche per il pubblico". Così il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, in vista del via della nuova stagione, presentata a Bologna. "Sono veramente contento e fiero di queste squadre e della Lega - ha aggiunto il n.1 federale -. Bravi, complimenti al presidente Gandini, al suo staff, alle società: andate avanti, anche perché da queste squadre vengono i giocatori della Nazionale".