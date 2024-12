Petrucci "Nba pronta ad investire in Europa, serve l'ok Fiba"

"C'è un'idea, un progetto che sta nascendo e che si sta facendo avanti: l'Nba vuole investire in Europa con delle proprie squadre che si potrebbero affacciare e giocare nel continente". Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della Fip, al telefono con l'ANSA, rispondendo sulle novità che potranno esserci nel basket del prossimo futuro. "Tutto questo, però, se si concretizza, si deve fare sotto egida della Fiba - ha aggiunto -. E' innegabile che l'Eurolega abbia le migliori squadre, ma io sono per trovare un accordo con la Federazione internazionale, con la quale vogliamo lavorare serenamente. Inoltre nel board Fiba c'è il nostro segretario generale Maurizio Bertea, dunque siamo rappresentati bene in campo europeo. Vorremmo vedere lo sviluppo di questa idea che è molto interessante, sarebbe una strategia straordinaria e di esempio". "Tutte le cose affascinanti sono realizzabili, ma ci vuole buona volontà e tempo" ha concluso Petrucci.