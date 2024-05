PGA Championship, Scheffler in campo per il secondo round

Dopo la lite con la polizia, le manette, le foto segnaletiche e il rilascio, Scottie Scheffler negli Usa ha iniziato regolarmente il secondo round del PGA Championship. A Louisville, nel Kentucky, il suo tee shot è stato accolto da un'ovazione del pubblico presente al Valhalla Golf Club. Tutte le telecamere sono puntate sul numero 1 mondiale. Attraverso una storia su Instagram, l'americano, accusato di aver forzato un posto di blocco dopo un grave incidente che ha visto una persona perdere la vita, ha così commentato la vicenda. "Questa mattina mi sono trovato in una situazione caotica. Si è trattato di un malinteso, ho chiesto il da farsi, non era certo mia intenzione non ascoltare la polizia. Spero questa vicenda possa risolversi presto. Condoglianze alla famiglia della persona che ha perso la vita".