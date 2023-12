Pietrangeli, un fenomeno senza invidia

"Sinner? Un fenomeno. Io non ho nulla contro questi giocatori. Non c'è nemmeno da essere invidiosi, visto che Berrettini ha battuto uno dei miei record, dopo 61 anni. Non ho mai detto di essere stato migliore di loro". Così Nicola Pietrangeli ha ricevuto il Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023, che si è svolto al Campidoglio di Roma. Parlando dei premi nei tornei di tennis, Pietrangeli ha ricordato che quando ha giocato la semifinale a Wimbledon ha ricevuto "20 sterline. Oggi è un bel mestiere".