Pilato argento 100 rana, Mora 3/o 50 dorso ai Europei 25 m di nuoto

L'Italia ha conquistato altre due medaglie agli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania). Benedetta Pilato si è aggiudicata l'argento nei 100 rana, battuta soltanto dall'estone Jefimova dopo tre vasche in testa. Bronzo, invece, per Lorenzo Mora nei 50 dorso, ex aequo con lo svizzero Bollin.