Pioli, Concentriamoci su Atalanta, non su Champions

L'allenatore del Milan Stefano Pioli assicura che non c'è pericolo di pensare al Newcastle, poiché si è concentrati solo su domani. Parlando della sfida di campionato contro l'Atalanta a Bergamo, prima della gara di Champions League di mercoledì, Pioli afferma che le partite contro l'Atalanta sono sempre difficili, poiché lotteranno per i primi quattro posti. Egli sottolinea che si tratta di una squadra di qualità con presenza e intensità, e che servirà una prestazione di alto livello per vincere. Pioli apprezza anche il lavoro del collega Gasperini, elogiando la sua coerenza tattica e la sua capacità di dare sempre un'identità alle sue squadre.