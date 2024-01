Pioli, Giovani con atteggiamenti giusti nella Coppa Italia

Stefano Pioli sorride dopo il 4-1 del suo Milan al Cagliari, negli ottavi di Coppa Italia: "Non è stata una partita che è andata oltre le aspettative", ha spiegato il tecnico al triplice fischio. "Siamo partiti un po' frenati, ma giustamente qualche ragazzo era anche un po' emozionato. Ma sono contento per loro", ha detto l'allenatore del Milan ai microfoni Mediaset, riferendosi ai quattro diciottenni e diciannovenni che hanno iniziato la partita. "Hanno grandissima disponibilità, qualità e talento. E soprattutto hanno bellissimi atteggiamenti, il che non è affatto scontato. I giovani sono cambiati tanto in questi anni e a volte è più facile allenare i giocatori esperti. Qualche anno fa era il contrario. Ma qui si vede che la scuola Milan ha lavorato bene e questi atteggiamenti fanno ben sperare".