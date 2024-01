Pioli, Giovani ora sono alternative in Coppa Italia

Simic, Jimenez, Traore e Romero dal primo minuto, Bartesaghi e Zeroli a partita in corso: il Milan dei giovani passa in Coppa Italia contro il Cagliari e Pioli afferma che "non saranno più solo opzioni in caso di emergenza, ma alternative". Per l'allenatore del Milan, parlando davanti alle telecamere Mediaset dopo il triplice fischio, "è stata una vittoria importante. Abbiamo affrontato questa partita con la mentalità giusta. Faremo del nostro meglio per andare avanti in Coppa Italia e ci proveremo, anche se il campionato ed Europa League restano altri nostri obiettivi".