Pioli 'la classifica del Napoli? E' difficile ripetersi'

"Cosa penso della classifica del Napoli? E' difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi l'anno dopo lo scudetto. Campionato ancora lungo, non sono lontani dal quarto posto e hanno grande qualità e giocatori offensivi": così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, analizza la situazione del Napoli avversario di domani ma distante quattordici punti in classifica, seppur con una partita da recuperare. "Non ha una grande classifica ma i numeri delle prestazioni dicono altro. E' un avversario con tanta qualità - mette in guardia Pioli - da affrontare con tanta attenzione. E' cambiato l'allenatore ma le qualità non sono cambiate, certo però che con Mazzarri la squadra è cambiata, non so se giocherà con la difesa a tre. Servirà attenzione".