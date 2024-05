Pioli saluta i tifosi, "mi avete acceso il fuoco dentro"

Ancora una volta 'Pioli is on fire', riecheggia a San Siro nella serata dell'addio del tecnico. Tutti i tifosi tornano ad intonare il coro che ha accompagnato lo scudetto 2022. "E' la serata dei ringraziamenti. Ringrazio le persone che mi hanno voluto qui, - dice PIoli - sostenuto e dato la possibilità di allenare un club fantastico. Grazie alla proprietà, a tutti i dipendenti, al mio staff che ha fatto un grande lavoro. Ai miei giocatori, sapete cosa penso di voi. Siete speciali e certe cose rimarranno. E poi ci siete voi tifosi, siete stati tantissimi, ci avete spronato, stimolato, ci avete dato energia". Il Milan omaggia Stefano Pioli, dopo aver salutato anche Kjaer e Giroud, con una passerella dopo la partita contro la Salernitana. Tutto San Siro applaude, riconoscendo al tecnico - che lascia dopo cinque anni, uno scudetto e il ritorno in Champions - i risultati ottenuti. I dirigenti tutti in campo, il presidente Scaroni, Zlatan Ibrahimovic e l'ad Furlani.