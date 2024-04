Pioli, si è parlato troppo di me e non ha fatto bene

"Si sta parlando troppo e da troppo tempo di me. Credo che questo non abbia fatto bene a nessuno. Non a me": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby di Milano, ora che il suo destino sembra essere segnato. "Critiche? Non mi interessa, avete diritto di criticare e giudicare - commenta amareggiato l'allenatore rossonero -, sia la stampa che i tifosi. C'è chi lo ha fatto con rispetto e chi meno. Ma è una cosa che non posso cambiare".