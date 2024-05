Playoff Nba: Boston e Oklahoma subito avanti nelle semifinali

Boston e Oklahoma City, le migliori squadre della stagione regolare, non hanno tradito le attese nel rispettivo esordio nelle semifinali di Conference dei playoff Nba. Aprendo la serie in casa, i Celtics hanno sconfitto i Cleveland Cavaliers 120-95 mentre con un punteggio quasi in fotocopia, 117-95, e a loro volta tra le mura amiche, i Thunder si sono imposti sui Dallas Mavericks. A Boston, i Cavaliers non sono mai stati avanti nel punteggio, man mano travolti dalla precisione al tiro di Jaylen Brown (32 punti) e Derrick White (25), efficaci anche da lontano, e dalla ossessiva difesa dei Celtics. Sempre positivo Donovan Mitchell, ma i suoi 33 punti non sono bastati a tenere a galla la squadra ospite. Oklahoma, dopo aver travolto i Pelicans al primo turno per 4-0, ha allungato la striscia positiva nei playoff prendendo il largo dalla metà del secondo quarto sui Mavericks, trascinati dalla verve di Shai Gilgeous-Alexander (29 punti, nove rimbalzi e altrettanti assist). Dall'altra parte Luka Doncic non ha segnato che 19 punti e Kyrie Irving solo 20, con percentuali al tiro piuttosto modeste da parte di tutta la squadra (39%).