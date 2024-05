Playoff Nba: Celtics in finale a Est, Dallas avanti sui Thunder

I Boston Celtics si sono qualificati per la finale della Eastern Conference in Nba, battendo Cleveland 113-98 in gara-5 della serie e imponendosi così per 4-1 sui Cavaliers. A Ovest, invece, i Dallas Mavericks hanno sconfitto Oklahoma 104-92 e ora sono in vantaggio per 3-2 nella serie. E' il terzo anno consecutivo che Boston gioca la finale di Conference e questa volta se la vedrà con i New York Knicks o gli Indiana Pacers, con i primi che al momento sono avanti 3-2. Guidati da Jayson Tatum, autore di 25 punti, dieci rimbalzi e nove assist, i Celtics sono stati avvantaggiati dalla serie di infortuni che ha colpito Cleveland, in campo senza Donovan Mitchell, Jarrett Allen e Caris LeVert. Era difficile per i Cavs avere la meglio in tali condizioni sulla migliore squadra della stagione regolare. Stanno invece rischiando i Thunder, miglior squadra a Ovest, che però non riesce a tenere testa alla formazione guidata da Luka Doncic, che ha realizzato una tripla doppia con 31 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Dall'altra parte, Shai Gilgeous-Alexander ha risposto con 30 punti, otto assist e sei rimbalzi. I Mavericks possono conquistare la finale vincendo gara-6, sabato a Dallas. "Dobbiamo vincere una partita su due e ci siamo - ha detto Doncic - ma non sarà cosa da niente. Dobbiamo mantenere la stessa mentalità per chiuderla".