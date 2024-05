Playoff Nba: Cleveland pareggia il conto con Boston

Cleveland e Dallas hanno portato in parità le rispettive sfide dei playoff Nba. I Cavaliers hanno sorpreso i Boston Celtics ed i Mavericks hanno battuto gli Oklahoma City Thunder. Donovan Mitchell ha guidato i Cavaliers ad un netto successo sui Celtics (118-94), a Boston, portando il punteggio sull'1-1 nelle semifinali della Eastern Conference. Mitchell ha segnato 23 dei suoi 29 punti nel secondo tempo. Evan Mobley ha dato la spinta iniziale a Cleveland, con 15 dei suoi 21 punti nel primo tempo. Il 22enne centro ha aggiunto 10 rimbalzi e cinque assist. Caris LeVert ha contribuito con 21 punti dalla panchina per Cleveland, che ha visto sei giocatori superare i dodici punti. A Oklahoma, Dallas ha potuto contare sui 29 punti e 10 rimbalzi della sua stella Luka Doncic, seppure ancora ostacolato dal ginocchio destro, per sconfiggere i Thunder (119-110) nella semifinale del Conferenza occidentale. Decisivo per i Mavericks è stato anche P.J. Washington: l'esterno arrivato lo scorso febbraio ha segnato 29 punti e catturato 11 rimbalzi. Il suo compagno di squadra Kyrie Irving ha messo a referto solo nove punti ma ha offerto 11 assist. Il canadese Shai Gilgeous-Alexander ha risposto con 33 punti, 12 rimbalzi e otto assist per i Thunder.