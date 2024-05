Playoff Nba: Denver si riscatta, anche Indiana evita il 3-0

I Denver Nuggets, campioni in carica della NBA, dopo due sconfitte casalinghe nelle semifinali della Western Conference, hanno ridotto le distanze battendo in trasferta i Minnesota Timberwolves (117-90). Stesso copione nella Eastern Conference, dove gli Indiana Pacers, anche loro sotto 2-0, hanno vinto gara 3 contro i New York Knicks, a Indianapolis (111-106). L'MVP della stagione regolare, Nikola Jokic, e il suo compagno di squadra Jamal Murray hanno segnato 24 punti ciascuno, un contributo decisivo al successo dei Nuggets. Jokic ha aggiunto 14 rimbalzi e nove assist per la sua squadra. Denver avrà l'occasione di pareggiare i conti domenica, a Minneapolis. Murray, che aveva segnato solo 25 punti nelle prime due partite ed è stato multato di 100.000 dollari per aver sfogato la sua frustrazione e aver lanciato un termoforo in campo nella seconda partita, questa volta ha segnato 11 punti con i suoi 21 tiri. Per i Pacers, Tyrese Haliburton ha segnato 35 punti, ma il suo compagno Andrew Nembhard è stato l'eroe della serata segnando un tiro da tre, che ha permesso a Indiana di prendere un vantaggio di 109-106 a 17,8 secondi dalla fine della partita. Pascal Siakam ha segnato 26 punti e Myles Turner ha aggiunto 21 punti e 10 rimbalzi per Indiana. I Knicks, già privi di Julius Randle, Mitchell Robinson e Bojan Bogdanovic, hanno dovuto fare a meno anche di OG Anunoby, vittima di uno stiramento al tendine del ginocchio durante la seconda partita. Infortunato al piede destro mercoledì, il playmaker dei Knicks Jalen Brunson, la cui partecipazione è stata decisa solo dopo il riscaldamento pre-partita, ha iniziato lentamente, ma ha concluso con 26 punti e sei assist. È stato Donte DiVincenzo a supportare i Knicks con 35 punti, mettendo a segno sette delle sue 11 triple.