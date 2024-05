Playoff Nba: Indiana schianta i Knicks ed è in finale a Est

I Pacers si sono qualificati per le finali della Eastern Conference battendo i Knicks 130-109 a New York, nella settima e ultima partita della loro semifinale. Affronteranno i Celtics per un posto nelle finali Nba. Indiana è stata estremamente efficiente, con il 67,1% di tiri riusciti, la migliore percentuale nella storia dei playoff Nba. I compagni di squadra di Tyrese Haliburton (26 punti) e Pascal Siakam (20 punti) affronteranno i Celtics nella finale di conference. La partita n.1 è in programma martedì al TD Garden di Boston. Terminato il primo tempo con un vantaggio di 15 punti (70-55), i Pacers hanno registrato il 76,3% di tiri riusciti, la migliore percentuale in un tempo di playoff negli ultimi 25 anni. Anche se questa è solo la loro seconda vittoria in trasferta negli spareggi, i Pacers hanno anche approfittato degli infortuni che hanno colpito i Knicks, che già giocavano senza Julius Randle, Mitchell Robinson e Bojan Bogdanovic. E anche se la franchigia newyorkese ha potuto contare sui ritorni di OG Anunoby (bicipite femorale sinistro) e Josh Hart (addominali), ha perso all'inizio dell'ultimo quarto (17 punti) il suo leader e miglior giocatore Jalen Brunson, che si è fratturato la mano sinistra. Donte DiVincenzo è subentrato ai Knicks, segnando 9 triple per un totale di 39 punti. Ma ciò non è bastato contro i Pacers, che sono tornati alle finali della conference per la prima volta dal 2014.