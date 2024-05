Playoff Nba: Minnesota sorprende Denver ed elimina i campioni

I Timberwolves hanno eliminato i Nuggets, campioni in carica della Nba, nelle semifinali della Western Conference a Denver, dopo la vittoria per 98-90 in gara 7 della serie, e incontreranno Dallas nella finale della conference. Dopo una schiacciante vittoria nella partita n.6 (115-70), i "Wolves" hanno realizzato un'impressionante rimonta, superando il più grande deficit di punti nell'intervallo di una partita n.7 nella storia della Nba, con i Nuggets avanti di 15 punti. I Timberwolves erano sotto di ben 20 punti all'inizio del terzo quarto, ma sono riusciti a riprendere il ritmo e ridurre il deficit a un punto prima dell'ultimo quarto. Sei giocatori della franchigia di Minneapolis hanno segnato almeno 10 punti e Karl-Anthony Towns è stato il capocannoniere con 23 punti e 11 rimbalzi. Jaden McDaniels ha aggiunto 21 punti, e il miglior difensore della stagione regolare, Rudy Gobert, ha segnato 13 punti e preso 9 rimbalzi. Per Denver, l'MVP della stagione regolare Nikola Jokic ha dato il massimo con un'autoritaria doppia doppia da 34 punti e 19 rimbalzi, mentre il leader Jamal Murray ha portato ai Nuggets 35 punti. Ma non è bastato contro Minnesota, che torna alle finali della Conference per la prima volta dal 2004.