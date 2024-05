Playoff Nba: vittorie per Boston e Dallas

Boston e Dallas si affidano alle loro stelle per centrare la vittoria rispettivamente in casa di Cleveland e contro Oklahoma in gara-3 dei playoff del campionato Nba di basket. Jayson Tatum e Jaylen Brown, con 61 punti in totale, sono stati gli artefici del successo dei Celtics a Cleveland, mentre Kyrie Irving e Luka Doncic hanno assicurato la vittoria di Dallas su Oklahoma City. Tatum ha segnato 33 punti e Brown 28 per i Celtics, che hanno vinto 106-93 sui Cavaliers. Boston, testa di serie n. 1 a Est, era uscita sconfitta dal primo confronto con Cleveland, ma la squadra di Joe Mazzulla è ora in vantaggio per 2-1 in questa semifinale di Conference al meglio delle sette partite. Dall'altra parte, Donovan Mitchell ha segnato 33 punti per i Cavaliers ma si è infortunato al ginocchio sinistro. I Mavericks, invece, hanno dovuto faticare molto di più per vincere in casa contro dei Thunder (105-101) e portarsi in vantaggio in questa semifinale della Western Conference 2-1. Per Dallas, Irving ha segnato 14 dei suoi 22 punti negli ultimi due quarti e Doncic ha avuto 22 punti e 15 rimbalzi. Come nel precedente incontro, la stella slovena si è infortunata, in particolare cadendo di schiena dopo uno scontro con Luguentz Dort, a fine gara lo stesso Doncic ha rivelato di essersi slogato il ginocchio destro. Ai Thunder, invece, non è bastata la doppia doppia di Shai Gilgeous-Alexander (31 con 10 rimbalzi).