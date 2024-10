Portavoce Tas conferma, ridotta a 18 mesi la squalifica di Pogba

Un portavoce del Tas, il Tribunale arbitrale dello sport, ha confermato all'Afp la riduzione a 18 mesi della squalifica per doping di Paul Pogba, che era stato inizialmente fermato per 4 anni. "Posso confermare la decisione: 18 mesi di sospensione con effetto dall'11 settembre 2023. Potrà tornare alle competizioni il prossimo marzo. La decisione è stata presa senza le motivazioni, che seguiranno in seguito", ha dichiarato all'Afp il portavoce del Tribunale di Losanna. Pogba, che si era appellato al Tas quando la sua sospensione era stata annunciata lo scorso febbraio, era risultato positivo al testosterone nell'agosto 2023.