Pozzecco ct 'part time', allenerà anche il Villeurbanne

Gianmarco Pozzecco ct 'part time'. Il tecnico della nazionale di basket ha infatti avuto il via libera dalla federazione guidata da Gianni Petrucci per poter allenare un club: Pozzecco si appresta infatti a sedere anche sulla panchina dei francesi dell'Asvel Villeurbanne. La "Federazione pallacanestro - si legge nella nota -, prendendo atto della richiesta pervenuta dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco di allenare un club, comunica di aver rilasciato il relativo nulla osta. Pozzecco continuerà ad allenare la Nazionale con contratto part-time". Pozzecco, 51 anni, prenderà il posto di Tj Parker, esonerato dal club francese lo scorso 20 ottobre. L'Asvel aveva anche tentato con altri tecnici - secondo quanto riportano i media francesi - da Sergio Scariolo, tecnico della Spagna, al canadese Gordon Herbert, ct della Germania campione del mondo, che però non aveva il via libera della Federazione tedesca.