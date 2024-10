Premi: il 'Mecenate dello sport' a Julio Velasco

Il Salone d'Onore del Coni, a Roma, ospiterà giovedì prossimo, 24 ottobre, alle 11,30 la cerimonia di consegna del premio internazionale 'Mecenate dello sport' a Julio Velasco, ct della nazionale di pallavolo femminile oro olimpico a Parigi. A consegnare il riconoscimento saranno il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e Giovanni Di Pietro, presidente della Fondazione Varaldo di Pietro che promuove l'evento, presentato dal giornalista e dirigente sportivo Matteo Marani. Tra i presenti alla cerimonia, tanti atleti e dirigenti sportivi, tra i quali il presidente della Federazione italiana pallavolo (Fipav), Giuseppe Manfredi, e una delle giocatrici simbolo e più titolate della pallavolo italiana, Manuela Benelli. Velasco riceverà un'opera realizzata dall'artista Giovanna Campoli. Il premio 'Mecenate dello Sport' è promosso dalla Fondazione Varaldo di Pietro, con il patrocinio del Coni e dell'Ordine nazionale dei giornalisti, e ogni anno intende dare il giusto riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l'esaltazione dei suoi valori universali espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale. Nell'albo d'oro figurano Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti, Javier Zanetti, Piero Ferrari, Bebe Vio e la Fondazione Pietro Mennea.