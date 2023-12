Premier: ancora un mezzo falso del City, 2-2 con il Palace

L'incidente di Bournemouth, dove il capitano del Luton, Tom Lockyer, ha avuto un infarto in campo ha messo in ombra il resto della giornata di Premier League, in cui c'è comunquje stato un altro mezzo passo falso del Manchester City, che in campionato ha vinto solo una delle ultime sei patite giocate. All'Etihad, dove erano in vantaggio per 2-0 sul Crystal Palace, i campioni in carica (ancora privi di Haaland) sembravano lanciati verso la vittoria grazie alle reti di Grealish e Lewis, ma i oloro rivali nell'ultimo quarto d'ora sono andati a segno al 31' st con Mateta, bravo a inserirsi sul cross di Schlupp. A quel punto il Palace ha sperato di riagguantare il pari, e ci è riuscito nel recupero, al 50', quando l'arbitro Tierney ha indicato il dischetto del rigore dopo che Foden aveva commesso un fallo su Mateta. Olise non ha sbagliato per il 2-2. Poi il match è finito e dagli spalti si sono levate bordate di fischi per i 'Citizens', che ora voleranno in Arabia Saudita per giocare il Mondiale per club. "Abbiamo regalato due punti - ha detto Guardiola alla Bbbc -, e questo nonostante una buona prestazione. Ma a questi livelli non si possono prendere gol come quelli subiti oggi dal Palace". Quarta vittoria consecutiva, sempre oggi, per l'Everton, 2-0 sul Burnley con le reti di Keane e Amadou Onana e ora i 'Toffees' sono a + 7 sulla zona retrocessione appena un mese dopo essere stati penalizzati di 10 punti per le infrazioni finanziarie commesse dalla società. Il Chelsea ha battuto 2-0 lo Sheffield United ultimo in classifica, ottenendo la terza vittoria casalinga della stagione in campionato, grazie ai gol di Palmer e Jackson. Il Newcastle ha conquistato i tre i punti contro il Fulham con il 17enne Lewis Miley nel tabellino dei marcatori del successo per 3-0. Domani scenderanno in campo le prime tre, con il Liverpool impegnato nella sentitissima sfida contro il Manchester United, l'Arsenal che opsita il Brighton di De Zerbi, mentre l'Aston Villa farà visita al Brentford.