Premier: Calafiori gol, ma City riprende Arsenal nel recupero

Gol, emozioni e spettacolo. C'è tutto in Manchester City-Arsenal che non ha tradito le attese: è finita 2-2 all'Etihad Stadium, con la squadra di Pep Guardiola che ha evitato la prima sconfitta stagionale grazie al gol al 98° minuto di Stones, bravo a risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un punto guadagnato per i Citizen, due persi per l'Arsenal che ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione prima dell'intervallo di Trossard. Ai Gunners, che in caso di vittoria avrebbero sorpassato il City in vetta alla classifica, non è bastato il bellissimo gol di Riccardo Calafiori che, alla prima da titolare in Premier League, ha battuto Ederson con una botta da fuori area.