Premier League 2025: Arsenal vince in rimonta contro il Brentford, derby londinese

Il 2025 della Premier League si è aperto con la sfida tra il Brentford e l'Arsenal, posticipo della 19/a giornata di campionato, vinto per 3-1 in rimonta dai Gunners. Grazie ai tre punti nell'ennesimo derby londinese, i Gunners si sono portati a sei lunghezze dal Liverpool capolista, che però deve giocare una partita in più, e si sono ripresi il secondo posto, con due punti di vantaggio sul Nottingham Forest.

La squadra di Mikel Arteta è stata sorpresa da una rete di Mbeumo nel primo tempo ma ha pareggiato prima dell'intervallo con Gabriel Jesus, al sesto gol nelle ultime quattro partite. Merino e Martinelli hanno completato la rimonta nei primi minuti dopo il riposo, assicurando la terza vittoria di fila in campionato per la loro squadra, che è imbattuta da 12 partite in tutte le competizioni e si conferma la più credibile rivale del Liverpool per il titolo. Il Brentoford è dodicesimo in classifica e nelle ultime quarto gare ha incamerato solo un punto.