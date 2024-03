Premier League: Aston Villa 2-0 al Wolverhampton e quarto posto

Aston Villa grazie a Moussa Diaby batte 2-0 il Wolverhampton e riconquista il quarto posto in Premier League, brevemente occupato dal Tottenham che ha battuto il Luton 2-1. I Villans sono quarti con 59 punti, tre in più degli Spurs che, però, ha una partita in più da giocare contro il Chelsea. Alle loro spalle con 48 punti c'è il Manchester United che ha pareggiato in modo rocambolesco 1-1 in casa del Brentford: al gol di Mount per lo United al 97' ha risposto Ajer al 99'. L'Aston Villa di Unai Emery, rallentato da un pareggio e da una sconfitta prima della tregua per le partite delle nazionali, hanno ripreso un percorso positivo.