Premier League: Guardiola eletto miglior allenatore 2023-24

Pep Guardiola è stato eletto miglior allenatore di Premier League nel 2023-24. Per il tecnico spagnolo che allena il Manchester City si tratta della quinto riconoscimento da quando, a partire dal 2016, allena in Inghilterra. Meglio di Guardiola ha fatto soltanto Sir Alex Ferguson con il Manchester United: è stato indicato miglior allenatore per 11 volte.