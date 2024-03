Premier: Liverpool-Manchester City 1-1, l'Arsenal ringrazia

Liverpool e Manchester City hanno pareggiato 1-1 nel big match della 28/a giornata di Premier League, risultato che lascia l'Arsenal in vetta, anche se per differenza reti avendo gli stessi punti (64) dei Reds, e il City a una lunghezza. In un match importante per la corsa per la zona Champions, il Tottenham ha battuto 4-0 l'Aston Villa avvicinando il quarto posto occupato proprio dai Villains, che hanno rispetto agli Spurs una gara in più. Gli ospiti sono andati in vantaggio con John Stones al 23' del primo tempo, ma al 5' della ripresa la squadra di Juergen Klopp ha pareggiato con Mac Allister su rigore concesso per un atterramento in area di Nunez da parte del portiere Edersoi. Nel finale, Jeremy Doku del City ha colpito il palo ma senza provocare l'ira di Pep Guardiola, che ha abbracciato Klopp al fischio finale dell'ultima loro sfida in campo, almeno in Premier League, data la decisione del tedesco di lasciare la panchina del Liverpool a fine stagione.