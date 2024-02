Premier: tripletta di Foden, City vince e insidia il Liverpool

Una tripletta di Phil Foden ha permesso al Manchester City di vincere in rimonta in casa del Brentford nel posticipo della 23/a giornata di Premier League e di portarsi a soli due punti dal Liverpool capolista, sconfitto ieri dall'Arsenal. La squadra di Pep Guardiola ha anche una gara da recuperare, proprio contro il Brentford, che giocherà il 20 febbraio. I londinesi sono andati in vantaggio dopo 21 minuti col francese Maupay, al quinto gol in altrettante partite nel 2024, ma già nel recupero del primo tempo Foden ha pareggiato per poi ribaltare completamente la situazione con altre due reti, all' 8' e al 25' della ripresa. Il Brentford è 15/o in classifica e stasera ha incassato la settima sconfitta nelle ultime otto partite di campionato.