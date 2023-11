'Premio Liedholm' a Franco Baresi, Datome e Novella Calligaris

Novità per l'edizione 2023 del 'Premio Nils Liedholm Campione sul campo, Signore nella vita'. Oltre al riconoscimento per personalità del mondo del calcio - quest'anno attribuito a Franco Baresi - si aggiunge quello speciale riservato al basket, alla memoria di Fabio Bellinaso, l'ex sindaco di Cuccaro Monferrato (Alessandria), ideatore con la famiglia del Barone del premio. Andrà a Gigi Datome, atleta Nba e già capitano della Nazionale Italiana, che ha appena concluso la propria carriera. 'Premio Woman', invece, a Novella Calligaris, prima italiana a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale, attuale presidente nazionale dell'Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Due i giorni per lo speciale appuntamento di sport nelle Cantine di Villa Boemia, l'azienda vitivinicola creata proprio da Nils Liedholm e poi di recente venduta dal figlio Carlo. Il 9 novembre evento con Baresi, che debuttò nel Milan a 18 anni proprio grazie all'allenatore svedese. Il 10 a Calligaris e Datone.