Premio 'Mecenate dello sport', edizione speciale per Mennea

Un'edizione speciale dedicata a Pietro Mennea, a dieci anni dalla scomparsa. Sarà questo il filo conduttore del premio internazionale "Mecenate dello sport", in programma domani al Salone d'Onore del Coni (ore 11), e che sarà anche occasione per parlare del costituendo "Museo Pietro Mennea - Scuola dello Sport", inaugurato nei prossimi mesi al Foro Italico. Tanti gli ospiti per ricordare non solo il grande campione con i suoi incredibili record, ma anche l'uomo, con i suoi immortali valori: dal presidente del Coni Giovanni Malagò, al ministro per lo Sport Andrea Abodi, da Luca Cordero di Montezemolo a Tommie Smith, medaglia d'oro olimpionica nel 1968 e simbolo universale di giustizia sociale e inclusione attraverso lo sport, che invierà un video di saluto. A rendere omaggio a Mennea anche vari campioni olimpici che hanno segnato la storia dello sport azzurro: Patrizio Oliva, Gabriella Dorio e Novella Calligaris. Il premio "Mecenate dello Sport" è promosso dalla Fondazione Varaldo di Pietro che, dopo dieci edizioni di grande spessore e risonanza, ha voluto creare un evento speciale insieme alla Fondazione Pietro Mennea. Sul palco del Salone d'Onore del Coni, a ricevere il premio dalle mani del presidente della fondazione, Giovanni Di Pietro, ci sarà Manuela Olivieri Mennea presidente della fondazione Pietro Mennea. Riceverà un'opera d'arte realizzata dall'artista Giovanna Campoli. "Pietro Mennea è stato e sempre sarà il nostro Campione dei Campioni - afferma il presidente Giovanni Di Pietro - e non solo perché è stato l'uomo dei record, non solo per quel fantastico primato stabilito in età giurassica sportivamente parlando, e ancora imbattuto a livello europeo dopo 44 anni, non solo perché nessun atleta bianco su quella distanza ancora non lo supera, ma anche e soprattutto per quel mix unico di tenacia, coraggio, lealtà, spirito di sacrificio e senso del dovere che lo ha accompagnato per tutta la vita, nella Libertà di pensiero e azione che lo ha sempre contraddistinto. Perché un vero Campione lo è sempre, non smette mai di gareggiare nello Sport come nella vita per essere di esempio per gli altri, e come lui diceva nel suo ultimo libro 'La corsa non finisce mai'….".