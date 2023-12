Procedimento Figc su Thiago Motta, aperto un fascicolo.

La Procura Federale della Federcalcio, come apprende l'ANSA, ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico del Bologna Thiago Motta per dichiarazioni lesive. Ieri, nel post partita della sfida con il Lecce, Motta aveva polemizzato sulla direzione arbitrale e sull'utilizzo della Var per la concessione di un rigore ai pugliesi nel recupero.