Promozione serie B e tutela vivai,Balata chiude visita Bruxelles

Promozione della Serie B, dei giovani e dei vivai di casa nostra ma anche difesa dei campionati nazionali dall'arrivo di nuove e più allargate competizioni internazionali. Sono questi i temi al centro degli incontri che il presidente della Lega di serie B, Mauro Balata, ha tenuto a Bruxelles, e che si sono conclusi oggi interessando i vertici delle istituzioni europee. In tutti gli appuntamenti, sottolinea la Lega B, è stato espresso apprezzamento per la crescita del campionato di B, oggi trasmesso in cinque continenti, e per la percentuale di italiani e di giovani che il torneo è capace di assicurare. Garantita da parte di tutti attenzione al principio solidaristico della ridistribuzione dei ricavi, contenuto nel Diritto europeo dello sport, che il presidente Balata ha sottolineato essere necessario per garantire il merito sportivo e l'equa competizione. Nella due giorni di Bruxelles si sono svolti incontri con funzionari della Commissione europea, con l'ambasciatore Stefano Verrecchia della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ue, e con eurodeputati di tutti gli schieramenti politici: Stefania Zambelli (Fi), Nicola Procaccini (FdI), Fabio Massimo Castaldo (Azione), Brando Benifei (Pd) e Marco Campomenosi (Lega).