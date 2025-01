Provvedimenti sportivi 2024: il piano di Andrea Abodi per il sistema sportivo italiano

I provvedimenti del 2024 saranno il ponte per quelli del 2025 che sarà l'anno di attuazione di questi programmi. Stiamo lavorando a una bozza di proposta, vedremo poi in quale forma legislativa, da presentare entro il primo semestre sull'assetto del sistema sportivo che tenga conto della sua evoluzione con un equilibrio tra componente competitiva e il miglioramento della qualità della vita di una persona.

Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, in una conferenza a Roma nella sede della Stampa Estera.

"La seconda riforma, invece, riguarda i diritti audiovisivi e la mutualità di sistema, con tutte le implicazioni collegate all'ammodernamento tecnologico - ha aggiunto -. La Melandri ha fatto bene, ma ha fatto il suo tempo. Ci sarà anche un inserimento di presidi che toccheranno argomenti come il contrasto all'economia criminale e a fenomeni di match fixing".