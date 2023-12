Psg vince 2-1 su Nantes, Francia, primato consolidato

Il Paris Saint Germain si impone per 2-1 al Parco dei Principi nell'anticipo contro il Nantes e consolida il primo posto in classifica in Ligue. In rete Barcola e Kolo Muani: per i parigini, in difficoltà ad inizio stagione, si tratta dell'ottavo successo consecutivo. Anche il Monaco vince, imponendosi per 2-1 (Fofana e Vanderson) in casa del Rennes nel secondo anticipo della 15ma giornata di campionato. In classifica il Psg è primo con 36 punti, sei più del Monaco. Alle loro spalle, il Nizza con 29 punti ma una partita in meno.