Pugilato: al via torneo Mondiale preolimpico a Busto Arsizio

Nove giorni di gara, due ring e 49 pass olimpici in palio, di cui 21 alle donne e 28 agli uomini in 13 categorie di peso, 7 maschili (4 pass per i 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80, 92 kg, +92 kg) e 6 femminili (4 pass i 50 Kg, 54 Kg, 66 kg, 75 kg, 2 per i 57 kg, 3 per i 60 kg). Questi i numeri del Boxing Road To Paris 1st World Qualifying Tournament, in programma all'E-Work Arena di Busto Arsizio dal 3 all'11 marzo, che vedrà in sfida 602 boxers in rappresentanza di 113 Teams, tra cui il Team degli Atleti Rifugiati e gli Atleti Neutrali Individuali. Organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana - LOC Busto Arsizio, su designazione del CONI, sotto la supervisione della Paris Boxing Unit (CIO) e con il grande sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani - Dipartimento per lo Sport, il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio dal Comune di Busto Arsizio, di Federalberghi Varese, della Camera di Commercio e di SEA MilanAirports, la prestigiosa kermesse preolimpica prenderà il via domani alle h 13 con la 1^ sessione di gara (M Kg. 51, 71 e 92+) a cui seguirà la 2^ alle h 19 (F Kg. 50, 57 e 60). Con il prezioso contributo del Main Sponsor Allianz e degli Sport Equipment Suppliers Adidas e SportCom, degli Official Partners Herbalife, Pepe Mastro Dolciere, Cobalto, Tre Emme Sport e degli Event Partners Vivaticket, Official Ticket Provider, e Trenord, che ha previsto il biglietto speciale "Boxing World Qualifying Tournament", il Torneo si chiuderà l'11 marzo, giornata dei quota bouts, gli incontri validi per la qualificazione, in tutte le categorie di peso, tranne nella femminile dei 60 Kg, che assegnerà un pass anche il 9 marzo. Oggi la giornata del Technical Meeting e dell'Official Draw, con gli interventi dei Consiglieri Federali Salvatore Cherchi e Carlotta Rigatti Luchini, Vice Direttore LOC Busto Arsizio 2024 insieme a Matteo Schiavone e la partecipazione del Presidente Onorario Vittorio Lai, del Segretario Generale Alberto Tappa, del Consigliere Marco Consolati e del Direttore LOC e Presidente CR Lombardia Massimo Bugada.