Pugilato: dt Nazionali, abbiamo candidati al podio di Parigi

"Il mio piano è di qualificare altri 4 atleti a Busto, ma solo per poterne portare altri 2 o 3 per Bangkok all'altro torneo di qualificazione olimpica". Emanuele Renzini, direttore tecnico delle Nazionali azzurre, lo dice con il sorriso ma con consapevolezza. "Sarebbe ottimo, perché 8 atleti non li abbiamo mai portati alle Olimpiadi. E questa volta andiamo con aspettative di un certo tipo, con candidati al podio". Le parole le pronuncia alla presentazione del torneo preolimpico di pugilato a Busto Arsizio, in programma al prossimo mese di marzo. "L'Italia si toglierà grandi soddisfazioni, sia a Busto che a Parigi", gli fa eco Abbes Aziz Mouhiidine, campione europeo e vicecampione mondiale della categoria 92 kg. "Sappiatelo bene", prosegue sorridendo: "Ci saranno tante premiazioni a Casa Italia, il presidente Malagò si prepari". Ad ascoltarlo anche gli altri 3 atleti italiani già qualificati a Parigi: Irma Testa (bronzo olimpico a Tokyo), Giordana Sorrentino (olimpica ai Giochi giapponesi) e Salvatore Cavallaro (bronzo mondiale 80 kg).