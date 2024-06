Pugilato: rinviato incontro Tyson-Paul

L'atteso incontro tra Mike Tyson e lo YouTuber diventato pugile Jake Paul, previsto per il 20 luglio in Texas, è stato rinviato a causa di un recente attacco di ulcera che ha colpito l'ex campione del mondo: lo hanno reso noto il suo servizio stampa e Netflix, come riportano i media internazionali. La società Most Valuable Promotions, che organizzerà l'evento nello stadio AT&T di Arlington insieme a Netflix, ha affermato che una nuova data dell'incontro sarà annunciata il 7 giugno. "Voglio ringraziare i miei fan in tutto il mondo per il loro supporto e la loro comprensione in questo periodo. Sfortunatamente, a causa della riacutizzazione dell'ulcera, il mio medico mi ha consigliato di alleggerire il mio allenamento per alcune settimane per riposarmi e recuperare", ha affermato Tyson in una nota. "Il mio corpo è in forma come non lo era dagli anni '90 e presto tornerò ad allenarmi a pieno ritmo - ha aggiunto -. Jake Paul, questo può averti fatto guadagnare un po' di tempo, ma alla fine sarai comunque messo al tappeto e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l'ora di offrire una performance indimenticabile nel corso dell'anno". Martedì scorso Tyson si è sentito male mentre viaggiava in aereo da Miami a Los Angeles e dopo l'atterraggio è stato richiesto l'intervento del personale medico a causa di un attacco di ulcera che gli ha provocato capogiri e nausea.