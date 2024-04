Pugilato: tre bronzi per l'Italia agli Europei Elite

Tre medaglie di bronzo: è il risultato ottenuto dall'Italia boxing team ai campionati europei elite maschili e femminili di Bergrado. Una semifinale impegnativa per gli azzurri. La prima medaglia di bronzo è arrivata nella categoria femminile dei 48 Kg., dove la campana Giovanna Marchese, del G.S. Fiamme Oro, è stata superata per 5 a 0 dalla russa Iuliia Chumgalakova, che accede alle finali di domenica 28 aprile. Onore all'azzurra di Marcianise che ha mostrato coraggio e determinazione, mettendo al collo una meritata medaglia. Il secondo bronzo è arrivato nei 75 Kg. con il romano Remo Salvati, del Centro Sportivo Esercito, che ha dovuto cedere all'esperienza del bulgaro Rami Mofid Kiwan per 5 a 0. Tripletta di bronzo negli 85 Kg. con il calabrese Vincenzo Lizzi, del G.S. Carabinieri, che purtroppo è stato battuto per rsci, dopo il primo round, dal bielorusso e già argento mondiale Aliaksei Alfiorau. Due conteggi, un colpo scorretto alla nuca, a cui è seguita invano la protesta del team azzurro, e la saggia decisione del coach Patrizio Oliva di gettare la spugna. "Tanti nuovi innesti ma un rendimento sempre da vertice" - questo il commento del presidente della Federazione pugilistica i8taliana Flavio D'Ambrosi - Dopo le sei medaglie ai Campionati Europei Youth, la Nazionale Azzurra Elite conquista altri tre podi - 2 bronzi maschili ed 1 femminile - dimostrando la competitività dei nuovi innesti. Sfoderando buone prestazioni, la squadra azzurra non ha assolutamente sfigurato. Sono certo che tanti di questi atleti/e ed alcuni di quelli impegnati nei prossimi Campionati Europei Under 22, saranno chiamati a ricoprire un ruolo da protagonista nel quadriennio venturo". L'Italia agli Europei Elite di Belgrado ha gareggiato con tredici atleti (otto uomini e cinque donne): 48kg Giovanna Marchese, 54kg Olena Savchuk, 60kg Rebecca Nicoli, 63kg Assunta Canfora, 75kg Jessica Galizia, 54kg Tommaso Sciacca, 57kg Giuseppe Canonico, 60kg Francesco Iozia, 63,5kg Giacomo Giannotti, 71kg Gabriele Guidi Rontani, 75kg Remo Salvati, 80kg Alfred Commey, 86kg Vincenzo Lizzi.