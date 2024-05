Pugilato, Tyson: potrei combattere anche altri match

La leggenda del ring Mike Tyson ha sollevato la possibilità di prendere parte a un altro incontro dopo il suo match contro lo youtuber e pugile Jake Paul, mettendo da parte le preoccupazioni sulla sua età. "Sembra che sarà divertente", ha detto 'Iron Mike' durante una conferenza stampa al famoso Apollo Theatre di New York. "Forse lo faremo di nuovo." Il 57enne Tyson non combatte professionalmente da quasi 19 anni e da una sconfitta contro l'irlandese Kevin McBride. "Non ho più il coraggio di continuare - dichiarò allora l'americano - Probabilmente non combatterò più." Molti osservatori, in particolare l'ex campione mondiale di boxe americano Deontay Wilder, hanno espresso preoccupazione nel vedere un quasi sessantenne schierato in un combattimento professionistico, dicendo di temere un grave infortunio. "Le persone che dicono così vorrebbero solo essere al mio posto", ha ribattuto il pugile nativo di Brooklyn, che ha pubblicato video dei suoi allenamenti sui social media. "Faremo la storia", ha proclamato il 27enne Paul durante la conferenza stampa. "Mike voleva questo, voleva un combattimento da professionista. Vuole la guerra. E rispetto il fatto che ha accettato. È un eroe".