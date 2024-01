Quattro primi e tanti applausi, la cena romana di Sinner

Quattro primi (sebbene in porzione "assaggio"), il dolce e tanti applausi: in un tripudio di calorie prima ancora che di complimenti, Jannik Sinner ha vissuto con una cena alla 'Taverna Trilussa' la sua serata da vacanze romane. Accompagnato dal manager Joseph Cohen, il tennista azzurro è arrivato nel ristorante a Trastevere, nel cuore della movida, poco prima delle 21. Il proprietario lo ha fatto sedere al tavolo riservato per tanti anni a Roger Federer, grande frequentatore del locale. Ha ordinato un tris di primi con amatriciana, cacio e pepe e ravioli, poi ha chiesto di provare anche la carbonara. Mostrando platealmente di apprezzare la cucina, il vincitore degli Open d'Australia ha poi chiuso la cena con un dolce. Foto di rito con gli altri clienti ed il personale del ristorante, quindi il ritorno in albergo.