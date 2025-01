Raffaele Palladino: "Fiorentina pronta a sfidare il Monza, Folorunsho convocato"

''Dispiace vedere il Monza in difficoltà, io lì ho dato tanto e loro mi hanno dato tanto, ma ora sono concentrato sulla Fiorentina, io e i ragazzi vogliamo ricominciare a vincere''. Lo ha detto Raffaele Palladino presentando oggi al Viola Park, davanti ai cronisti, la sfida di lunedì contro la formazione lombarda: sarà la prima volta da ex in trasferta.''Gli ultimi risultati non sono stati positivi, la gara di lunedì è molto importante per noi, ci siamo preparati bene, siamo pronti e carichi per ribaltare questo momento - ha continuato il tecnico viola - L'obiettivo per il girone di ritorno è cercare di fare più punti rispetto all'andata, poi strada facendo capiremo meglio dove arrivare. Quanto al mercato, c'è un confronto continuo con la società che vuole alzare il livello del gruppo anche se non è facile a gennaio. Però sono sicuro che ci riusciremo''. Intanto è arrivato dal Napoli Michael Folorunsho (''Ha caratteristiche che ci mancavano dopo lo stop di Bove, per Monza sarà convocato''), per lunedì è recuperato Gudmundsson mentre è a rischio convocazione Cataldi per affaticamento al retto femorale''.