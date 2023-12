Rahm firma per Superlega araba, contratto da record

Jon Rahm, due volte campione Major e tra gli emblemi del golf europeo, ha scelto la LIV Golf. Il campione basco ha accettato un'offerta monstre, superiore ai 550 milioni di dollari, decidendo di lasciare il PGA Tour e il DP World Tour. "Questa è la decisione migliore per me e la mia famiglia. Non nascondo che il denaro sia stato uno dei grandi motivi che mi ha spinto a prendere questa decisione. Non sono preoccupato delle reazioni che questa scelta scatenerà. Sono un personaggio pubblico e fa parte del gioco", ha spiegato Rahm. Il suo futuro nella Ryder Cup e alle Olimpiadi è ora a rischio, poiché i tornei della Superlega araba ancora non sono riconosciuti dall'Official World Ranking. "Adoro la Ryder Cup e spero di giocarne tante altre in futuro. Non dipenderà da me e questo è un rischio che ho dovuto e voluto correre", ha spiegato il basco. Anche se le cifre non sono ufficiali e restano top secret, per molti, come sottolineato dal quotidiano Marca, il contratto firmato tra Rahm e la LIV Golf "è il più grande nella storia dello sport mondiale".