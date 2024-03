Rally: Campionato Italiano Assoluto al debutto al Ciocco

Appena 12 chilometri quelli affrontati dai protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco nella prima giornata del 47° Rally il Ciocco e Valle del Serchio, un primo boccone delle sfide che animeranno il round inaugurale della massima serie tricolore. Dopo tre prove incerte per meteo e condizioni davanti a tutti ci sono ancora una volta Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, i campioni in carica su Citroen C3 di F.P.F. Sport che hanno iniziato il 2024 con il piede migliore: quello che nella passata stagione li ha incoronati imperatori del Ciar Sparco. Il pilota varesino ha divorato l'asfalto attorno alla tenuta "Il Ciocco", imponendosi in tutte e tre le speciali in programma - "Pegnana", "Il Ciocco ACI Sport live", "Monteceneri" - e portando a casa anche i primi punti tricolori della power stage. Nella mattinata garfagnina Crugnola si era anche distinto nella prima qualifyng stage della stagione, la prova di qualificazione utile a decidere l'ordine di partenza per la giornata di sabato che aveva acceso dal nulla l'azione del Ciar Sparco; la partenza nel cuore medievale di Lucca, dall'Antico Caffè delle Mura, è poi stata la perfetta apertura per una nuova stagione piena di aspettativa. Non un vantaggio enorme comunque quello guadagnato dall'alfiere Citroen a fine giornata, anzi solo 3.4", ma viste le dichiarazioni queste prestazioni possono un po' far paura a tutti: "non ho fatto una prova perfetta, potevo dare di più" . Dietro al campione è parso carico e concentrato su un passo rapidissimo Simone Campedelli navigato da Tania Canton, a bordo della Skoda Fabia RS di Step Five Motorsport. Il vincitore di due titoli nel Cira, al ritorno nell'Assoluto, ha subito dimostrato di essere uno specialista dell'asfalto, trovando in poco tempo il feeling per candidarsi come principale antagonista di Crugnola. Più cauto invece Giandomenico Basso, che portando al debutto la nuova Toyota GR Yaris vestita con i colori ufficiali del Gazoo Racing Team ha puntato, assieme all'esperto e fidato navigatore Lorenzo Granai, a scoprire e capire la vettura più che a cercare il tempo; eppure, nonostante questi primi chilometri siano di studio, il 4 volte campione italiano e 2 volte campione europeo ha avuto un ottimo ritmo, piazzandosi al terzo posto dopo le prime tre prove.