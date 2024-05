Ranking Atp, Zverev risale ed è il numero 4

Vincitore ieri degli Internazionali d'Italia, Alexander Zverev guadagna un posto e torna nella top 4 della classifica Atp pubblicata oggi, dominata ancora da Novak Djokovic. Il podio mondiale resta invariato, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz secondi dietro al serbo, ma i tre hanno perso punti questa settimana, a differenza di Zverev. Il 27enne tedesco ha battuto nella finale di Roma il sorprendente cileno Nicolas Jarry, che ha così risalito otto posizioni in classifica ed è entrato nella top-20, al 16mo posto. Zverev aveva raggiunto il numero due del mondo a giugno 2023, quando si era gravemente infortunato alla caviglia destra nella semifinale del Roland-Garros contro Rafael Nadal. Dopo Sinner bisogna scendere fino al 31mo posto per trovare un altro italiano, Lorenzo Musetti, mentre Matteo Arnaldi è 36mo. I primi 10 della classifica Atp ad oggi: 1. Novak Djokovic (Srb) 9860 punti 2. Jannik Sinner (Ita) 8770 3. Carlos Alcaraz (Spa) 7300 4. Alexander Zverev (Ger) 6345 (+1) 5. Daniil Medvedev (Rus ) 6295 (-1) 6. Andrey Rublev (Rus) 4700 7. Casper Ruud (Nor) 4185 8. Hubert Hurkacz (Pol) 3885 (+1) 9. Stefanos Tsitsipas (Gre) 3700 (-1) 10. Grigor Dimitrov (Bul) 3615