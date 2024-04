Ranking Wta, Paolini sale al 13mo posto

Il vertice della classifica Wta è dominato ancora dalla polacca Iga Swiatek. Unica variazione tra le prime dieci del mondo è la posizione guadagnata dalla ceca Marketa Vondrousova - semifinalista del torneo 500 di Stoccarda, vinto domenica dalla kazaka Elena Rybakina - ora al 7mo posto a scapito della cinese Qinwen Zheng. Guadagna una posizione, migliorando di una il proprio "best ranking", anche Jasmine Paolini, arrivata ai quarti di finale a Stoccarda (13ma). Retrocede di un gradino la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Un po' più giù nella classifica, l'americana Sloane Stephens, già finalista al Roland-Garros nel 2018, risale dal 39mo al 33mo posto dopo la vittoria di domenica al torneo 250 di Rouen. Le altre italiane: stabile Lucia Bronzetti, numero 46, mentre risale un altro gradino Elisabetta Cocciaretto, ora numero 54, e fa due passi avanti Martina Trevisan, al numero 76. Recupera due posizioni Sara Errani: la veterana azzurra ritorna per l'ennesima volta in top cento. Stabile Camila Giorgi, numero 114, mentre scivola indietro di 14 posizioni Lucrezia Stefanini, ora numero 159.