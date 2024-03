Ranking Wta: Swiatek n.1 aumenta vantaggio su Sabalenka

La polacca Iga Swiatek, vincitrice del torneo di Indian Wells, ha ulteriormente aumentato il suo vantaggio nella classifica Wta, che domina con oltre 2.500 punti di vantaggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka. In California, la regina indiscussa del circuito ha schiacciato la concorrenza e si è imposta 6-4, 6-0 in finale contro la greca Maria Sakkari (n.9 mondiale). La polacca, risalita sul trono lo scorso autunno ha ora 10.715 punti contro 8.195 della bielorussa, mentre è terza la statunitense Coco Gauff (7150 punti). Quanto alle italiane, nella nuova classifica Jasmine Paolini è sempre la prima delle azzurre e conferma il best ranking al n.14. Alle sue spalle fa quattro passi avanti Lucia Bronzetti (n.49) mentre ne fa nove Elisabetta Cocciaretto (n.51) che scavalca Martina Trevisan (n.61) con due posizioni in meno. In top 100 anche Sara Errani (n.97) mentre perde un'altra posizione Camila Giorgi (n.107).