Ranking Wta, Swiatek prende il largo

Iga Swiatek, vincitrice sabato del Masters 1000 di Roma, due settimane il successo di Madrid, allarga il divario che la separa dalle sue inseguitrici nel ranking Wta. Sulla terra romana, la polacca ha travolto in finale 6-2, 6-3 la seconda classificata WTA, la bielorussa Aryna Sabalenka, sulla quale ora ha un vantaggio di oltre 3.500 punti. Il terzo posto resta all'americana Coco Gauff. Roma non ha cambiato la top-10 femminile, tranne che per lo scambio di posizioni tra la greca Maria Sakkari (7a) e la cinese Zheng Qinwen (8a). Il miglior progresso nella top-20 è dell'americana Danielle Collins, che ha guadagnato tre posizioni (12ma) grazie al suo splendido torneo, concluso in semifinale contro Sabalenka. Classifica Wta ad oggi: 1. Iga Swiatek (Pol) 11695 punti 2. Aryna Sabalenka (Blr) 8138 3. Coco Gauff (Usa) 7638 4. Elena Rybakina (Kaz) 5673 5. Jessica Pegula (Usa) 4550 6. Marketa Vondrousová (Cze) 4035 7. Maria Sakkari (Gre) 3980 (+1) 8. Zheng Qinwen (Chn) 3945 (-1) 9. Ons Jabeur (Tun) 3748 10. Jelena Ostapenko (Lat) 3318 ... 13. Jasmine Paolini (Ita) 2898 (-1)